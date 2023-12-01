نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة لأندية الجيزة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث في الثانية والنصف من عصر السبت بإقامة سبعه مباريات قوية ومرتقبة.



1- حلوان العام مع الاعلاميين

يستضيف ملعب نادي 63 الحربي لقاء صعب بين فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 11 نقطة مع فريق الإعلاميين متصدر المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 20 نقطة.



2- أطفيح مع أورانج



على ملعب نادي اطفيح يلتقي فريق اطفيح صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شوقى محمد برصيد 10 نقاط مع فريق اورانج وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 17 نقطة.



3- منشية ناصر مع بشتيل



على ملعب نادي منشية ناصر ولقاء في منتهى القوة بين فريق منشية ناصر صاحب المركز التاسع بقيادة محمد رمضان برصيد 10 نقاط مع فريق بشتيل صاحب المركز الثالث بقيادة جمال حواش برصيد 16 نقطة.



4- ابو النمرس مع دياموند



على ملعب ابو النمرس يحل فريق

دياموند صاحب المركز الرابع بقياده فنيه جديده عمرو الدالى بعد استقالة جمال الدسوقي برصيد 16 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق ابو النمرس صاحب المركز العاشر بقيادة عماد قاسم برصيد 10 نقاط.



5- الصيد مع كاسكادا



على ملعب نادي الصيد يلعب فريق

الصيد صاحب المركز الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 15 نقطة مع فريق كاسكادا صاحب المركز الثامن بقيادة سيد رياض برصيد 11 نقطة.



6- اسمنت حلوان مع المعادي



على ملعب نادي اسمنت حلوان ولقاء سهل لفريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 12 نقطة مع فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة دون نقاط.



7- حدائق الاهرام مع صول



يواجه فريق حدائق الاهرام صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود نصر برصيد 5 نقاط مع فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 3 نقاط ويسعى الفريقين الهروب من النفق المظلم.

ترتيب المجموعة

1- الإعلاميين 20 نقطة

2- اورانج 17 نقطة

3- بشتيل 16 نقطة

4- دياموند 16 نقطة

5- الصيد 15 نقطة

6- المعادي 12 نقطة

7- حلوان العام 11 نقطة

8- كاسكادا 11 نقطة

9- منشية ناصر 10 نقاط

10- ابو النمرس 10 نقاط

11- اطفيح 10 نقاط

12- حدائق الاهرام 5 نقاط

13- صول 3 نقاط

14- اسمنت حلوان دون نقاط