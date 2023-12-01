أحمد جودة - القاهرة - زد يستضيف السكة للتدريب على ملعبه استعدادا لمباراة دكرنس

وجه مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين، الشكر والتقدير، لمجلس إدارة نادي زد الرياضي، على استضافتهم الفريق الأول بقيادة المدير الفني أمير عزمي مجاهد للتدريب على ملعبهم، كونه من ملاعب النجيل الصناعى.



و خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد تدريباته اليوم على ملعب نجيل صناعي بنادي زد إف سي استعدادا لمواجهة فريق دكرنس المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري في الجولة الحادي عشر بدوري القسم الثاني.



وتعد أرضية ملعب دكرنس من النجيل الصناعي، ومن ثم خوض الفريق تدريباته في زد على ملاعب نجيل صناعي.



ويحتل فريق السكة الحديد المركز

السابع برصيد 15 نقطة بعد فوزه على فريق النجوم برباعية نظيفة، بينما تلقي فريق دكرنس هزيمة من فريق وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف.