نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقمص دور الدون.. كوليبالي يهين رونالدو بمراوغة بارعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، تألقه في مباراة الديربي الذي يلعب شويه الثاني الآن، أمام نظيره النصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

وتخيم نتيجة التعادل السلبي على مجريات المبارة بعد اقترابها من ساعة لعب حتى الآن.

كوليبالي يراوغ رونالدو

وشهدت الدقيقة 56، من كلاسيكو السعودية، لقطة مميزة للمدافع السنغالي، بعد أن قام باستلام كرة هوائية بشكل مميز.

ليستغل اندفاع رونالدو في الضغط عليه بكل سرعته، ويراوغه بطريقة سحرية، اخرجت آهات جماهير الزعيم الأزرق في المدرجات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط.