نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تصرف ياسين بونو يثير غضب رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الحارس المغربي يارسين بونو، نجم فريق الهلال، غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال الربع ساعة الأخير من ديربي الرياض الناري، الذي ينتهي بعد قليل.

ويتقدم الزعيم الأزرق حتى الآن في شوط المباراة الثاني بهدف دون رد، مت راسية سيرجي سافيتش.

بونو يستفز رونالدو

وطلب رونالدو من ياسين بونو في الدقيقة 73، عدم لعب الكرة محاولا التأثير على حكم المباراة والعودة إلى تقنية الفار، للتأكد من صحة إلغاء هدف التعادل لرونالدو الذي احتسب تسلل.

ليلعب بونو الكرة متجاهلا كلام وطلب رونالدو، لينفجر البرازيلي غاضبا في وجه الحارس المغربي وحكم المباراة.

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