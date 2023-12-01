نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي السعودية.. ثنائية ميتروفيتش تقضي على أمال النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس فريق الهلال مع نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، ويحتضن المباراة ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.

وفي الدقيقة ال "89" والدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع أحرز ميتروفيتش الهدف الثاني والثالث في شباك النصر.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.



معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

ودخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.