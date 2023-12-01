نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب طرد البليهي.. نجم الهلال يستفز جماهير النصر بإشارات غير رياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي الهلال ديربي الرياض الناري أمام منافسه التقليدي النصر، بثلاثة أهداف دون رد، برأسية سافيتش وثنائية ميتروفيتش، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



- سبب طرد البليهي

وقام على البليهي بالتوجه في الدقيقة 94 إلى جانب جماهير النصر السعودي، ويقوم بإرسال إشارة استفزازية بعدم وجود منافس عقب الفوز بثلاثة أهداف على حساب النصر، ليقوم حكم المباراة باشهار البطاقة الحمراء.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط.



تردد قنوات SSC على نايل سات

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