نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض نادي مودرن فيوتشر مرانه الأول في ليبيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على الهلال الليبي وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة مبكرًا.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر مودرن فيوتشر من نظيره الزمالك بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.