نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحقق إحصائية مميزة جديدة عقب الفوز على النصر في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي فريق النصر، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ في موسمه الحالي 2023-2024.

حيث فاز فريق الهلال على نظيره النصر، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما، ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 41 نقطة.

الهلال يحقق إحصائية جديدة أمام النصر

وأشارت الإحصائيات أن فوز فريق الهلال على غريمه التقليدي النصر، هو المرة السابعة في تاريخه الذي أحرز فيها الزعيم أكثر من هدف في ديربي الرياض ببطولة الدوري السعودي المحترفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الهلال إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد النصر عند المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.