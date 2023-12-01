نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميتروفيتش يتصدر".. تقييم لاعبي الهلال عقب الفوز أمام النصر بثلاثية في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الهلال في تحقيق فوزا ثمينا أمام نظيره ومنافسه الأزلي نادي النصر، بثلاثة أهداف دون رد، في قمة الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

وأحرز سيرجي سافيتش هدف الزعيم الأول، بينما حسمت ثنائية ميتروفيتش المباراة بثلاثة أهداف نظيفة.

- تقييم لاعبي الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

وحصل ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال على أعلى تقييم في مواجهة الديربي في ظل إحراز هدفي حسم المباراة، بتقييم وصل إلى 9.6.

وجاء سافيتش في المرتبة الثانية بتقييم 8.1، وحصل روبين نيفيز على تقييم 7.9، وسالم الدوسري على 7.7، والبرازيلي مالكوم على 7.4، وسعود عبد الحميد 7.7، وياسين بونو 7.4، وكاليدو كوليبالي 7.3، محمد البريك 6.8، والبليهي 6.5.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط.



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