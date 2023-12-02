يد الزمالك يفوز على الجزيرة بنتيجة 30-29 في دور الـ 16 لكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 30-29، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

يد الزمالك يفوز على الجزيرة بنتيجة 30-29



انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 24-24، ولجأ بعدها الفريقان لأشواط إضافية انتهت بفوز الزمالك 30 - 29.



بهذا الفوز يلتقي الزمالك مع فريق اتحاد الشرطة في مباراة دور الثمانية، يوم 8 مارس، وسيتم تحديد مكان إقامة اللقاء لاحقا.



يقود الفريق فنيًا، أحمد رمضان مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق، ومحمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح مدربًا للأحمال.