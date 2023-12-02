الرياضة

يد الزمالك يفوز على الجزيرة بنتيجة 30-29 في دور الـ 16 لكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يفوز على الجزيرة بنتيجة 30-29 في دور الـ 16 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 30-29، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

يد الزمالك يفوز على الجزيرة بنتيجة 30-29


انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 24-24، ولجأ بعدها الفريقان لأشواط إضافية انتهت بفوز الزمالك 30 - 29.


بهذا الفوز يلتقي الزمالك مع فريق اتحاد الشرطة في مباراة دور الثمانية، يوم 8 مارس، وسيتم تحديد مكان إقامة اللقاء لاحقا.


يقود الفريق فنيًا، أحمد رمضان مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق، ومحمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح مدربًا للأحمال.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا