إبراهيم سعيد يكشف عن مفاجأة: الزمالك يستقر على بديل فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - فجر إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة بشأن بديل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع.

تصريحات إبراهيم سعيد

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك بدأ في التحرك للتعاقد مع بديل أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء، بعدما قرر المسؤولين رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير".

وتابع: "المسؤولين في الزمالك قطعوا شوط كبير في التفاوض والحديث، من أجل الحصول على موافقة مبدئية للحصول على توقيع بديل فتوح".

وأضاف: "نادي الزمالك بدأ في التفاوض للحصول على موافقة مبدئية من محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، للانضمام لصفوف الزمالك".

واتم: "وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد سبق ورفض عودته لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الحالي".

