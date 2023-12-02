نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الهلال يؤرخ للهدف 900 في دوري روشن السعودي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتلئ ديربي الرياض والذي جمع بين الهلال والنصر، بالعديد من الارقام المميزة، والذي جاءت أغلبها لصالح الهلال.

وتفوق الزعيم بثلاثية نظيفة، وسط تألق كبير للصربي ألكسندر ميتروفيتش.

رقم مميز في دوري المحترفين

وسجل المهاجم الصربي ثنائية في المباراة، رفعت رصيد أهدافه إلى 13 هدف منذ بداية الموسم الحالي.

إلا أن واحد من الأهداف كان الهدف رقم 900 في تاريخ دوري روشن السعودي، والذي روج له الزعيم بعد المباراة.

وتصدر الهلال دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة، وسط صحوة إيجابية لزعيم اسيا.