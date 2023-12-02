نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: الاستقرار الفني مهم للغاية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن الاستقرار الفني مهم للغاية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الزمالك حقق فوز مهم على أبو سليم الليبي".

وأكمل: "لأول مرة الزمالك يفوز في أول مباراة إفريقية منذ فترة طويلة".

وتابع: "الزمالك يحتاج للاستقرار الفني في الفترة القادمة".

وأضاف: "أبو سليم الليبي لعب مباراة الزمالك في الشوط الأول بغلق المساحات على لاعبي نادي الزمالك".

واختتم: "أري في حالة وجود استقرار فني لنادي الزمالك سيظهر نادي الزمالك بشكل أفضل عكس الفترة الماضية".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد على ستاد السلام.