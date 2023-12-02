نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، لمواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون؛ مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة آرسنال مع نظيره فريق ولفرهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

ويتواجد فريق آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 30 نقطة، وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.