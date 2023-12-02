نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس وضع كاسترو في جيبه.. كيف سحق الهلال النصر في ديربي الرياض؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو كتيبة الذئب البرتغالي الجديد خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، على موعد مع أرقام قياسية جديدة هذا الموسم الاستثنائي، الذي يخوضه لاعبي الزعيم الأزرق.

وواصل الهلال تفوقه في دوري روشن عقب حسم ديربي الرياض أمام منافسه النصر بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

- خيسوس يؤكد هيمنة الهلال

ونجح المدرب البرتغالي المخضرم، في إدارة المباراة بشكل ناجح، واللعب على غلق المساحات التي يتميز خط هجوم النصر باستغلالها بشكل كبير في المباريات الأخيرة لخلق العديد من فرص التهديفي، عن طريق الثلاثي المدمر رونالدو وماني وتاليسكا.

كما استخدم خيسوس، ثلاثي خط الوسط نيفيز، سافيتش وسالم، في الضغط على أوتافيو المتوهج مؤخرا، وعزله عن الخط الأمامي للفريق وغلق المساحات أمام فوفانا وبروزوفيتش.

ليجبر لاعبي النصر على الاعتماد على الهجمة المرتدة في معظم أوقات المباراة، أو الكرات الطولية في ظهر خط دفاع الهلال، والتي نجح في التعامل معاها بامتياز كوليبالي وأل بليهي، ويمنع فرصة تكوين اللعب والتدرج بالكرة التي ينفذها كاسترو.

واستخدم خيسوس ثلاثي خط الهجوم في الديربي كحائط صد أول بالضغط علر خط دفاع العالمي، وإرباكه منذ اللحظات الولى بضغط واسع، بجانب الاستغلال الأمثل للضربات الثابتة، وذلك ما ظهر في هدفي ميتروفيتش وسافيتش.

- خيسوس يحقق رقما قياسيا

وبعد هذا الفوز وصل خيسوس للرقم التاريخي لصبح أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات المتتالية بتاريخ نادي الهلال (14) فوزا من (14) مباراة - (13) كلين شيت - (41) هدف - (1) استقبل مرماه هدف واحد.

وواجه خيسوس مواطنه كاسترو مدري النصر في 12 مباراة سابقة في جميع المسابقات المحلية والقارية، نجح خلالها مدرب الهلال في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات لفرق كاسترو، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.