نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لسوار الغيني يشدد على معرفته الجيدة بلاعبي الزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد بن عمار، المدير الفني لفريق سوار الغيني، معرفته الجيدة بلاعبي الزمالك قبل مباراتهما.



ويستعد الزمالك لمواجهة سوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأحد المقبل.



قال بن عمار عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت لاعبًا عندما واجه الوداد المغربي نظيره الزمالك منذ 7 أعوام، لذلك ستكون فرصة لمواجهة هذا الفريق الكبير".

وأكد أنه لا مفاجآت في تكتيكات الزمالك.

وتحدث أيضًا عن المهاجمين الموهوبين مثل أحمد السيد زيزو وشيكابالا، مشيرًا إلى معرفته الجيدة بالحارس محمد عواد.

وجاء مؤكدا على رغبة فريقه في خوض مباراة قوية ضد الزمالك، وتطرق إلى سبب وصولهم مبكرًا لمصر بسبب دعوة الزمالك ولأسباب اقتصادية تجنبًا لصرف أموال النادي في الإقامة بغينيا.

وأشار إلى أن الزمالك وجه لهم الدعوة للبقاء في مصر نظرًا لصعوبة توفر شروط الاتحاد الإفريقي للعب في غينيا.

حيث أكدوا أنهم لو لم يوافقوا، لن يتمكنوا من اللعب على أرضهم في ظل عدم استيفاء شروط الاتحاد الإفريقي للعب في ملاعب غينيا.



وأشاروا إلى أنهم قد يكونوا قادرين على اللعب في كوت ديفوار، ولكنهم اختاروا القاهرة بسبب أفضلية الأجواء وتطوّر جودة الملاعب هناك.