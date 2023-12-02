نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة آرسنال مع نظيره فريق ولفرهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، صاليبا، جابرييل وزينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان ريس، هافيرتز وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي وجيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.