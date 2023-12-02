نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف أخطاء المثلوثي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، أخطاء التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

ويرى حسن مصطفى أن حمزة المثلوثي يعاني من أخطاء في التمركزات الدفاعية، مع نادي الزمالك.

وأشار مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حمزة المثلوثي يظهر بشكل مميز مع الزمالك بسبب تراجع مستوى كل اللاعبين من حوله في خط الدفاع".

وتابع: "تمركز المثلوثي الخاطئ هو ما يضع مهاجمي الخصوم في موقف انفراد بحارس مرمى الزمالك".

وأتم: " سرعة المثلوثي هي من تساعده على تصحيح تمركزاته الخاطئة، مثلما حدث في كرتي فيستون مايلي أمام بيراميدز، وغنام محمد أمام مودرن فيوتشر".