نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهة صعبة أمام نظيره فريق غرناطة؛ مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.



موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد وغرناطة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي؛ على ملعب السانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

حيث يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني؛ برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بين سبورتس، هي الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ريال مدريد وغرناطة، عبر قناة beIN Sports HD 3.