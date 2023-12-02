بث مباشر.. موعد مثير وقناة النقل لمواجهة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - موعد مثير وقناة النقل لمواجهة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.. تتجه الأنظار إلى مواجهة حماسية في إسبانيا حيث يلتقي ريال مدريد مع غرناطة في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2023/24. ستُقام المباراة على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، وستكون فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار وتحسين مركزه في ترتيب البطولة.

موعد مثير وقناة النقل لمواجهة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.. تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل جديد وآخر تطورات لمواجهة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد.. الفريق الذي يتصدَّر ترتيب الدوري الإسباني

فريق ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 35 نقطة، ويسعى للابتعاد بفوز جديد عن أقرب منافسيه. في المقابل، يتواجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويحتاج إلى الانتصار لتحسين وضعه في البطولة.

المدرب كارلو أنشيلوتي يُلقي تصريحات هامة قبل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الليجا

موعد مثير وقناة النقل لمواجهة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.. في مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني، أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تفاؤله ورؤيته لهذه المباراة الهامة.

أشار أنشيلوتي إلى أهمية مواصلة الفريق لسلسلة الانتصارات والتألق في المباريات القادمة. وتحدث عن التحديات التي يواجهها الفريق في ظل وجود إصابات، مؤكدًا على أن هناك فرصة للاعبين الاحتياط الظهور بشكل جيد وتقديم إضافة للفريق.

وفيما يتعلق بمشاركة اللاعب بيلينجهام، أكد أنه سيكون جاهزًا للمباراة وأن القرار كان بعد تقييم حالته البدنية. وتحدث أيضًا عن إمكانية راحة لاعبه روديجير، مُشيدًا بأدائه وتركيزه.

عند السؤال عن اللاعب فالفيردي، أكد أنه لاعب متكامل وقطعة أساسية في خط وسط الفريق، مشيرًا إلى إسهامه في العديد من الجوانب الفنية والبدنية. وأعلن عن جاهزية حارس المرمى كيبا للمباراة، مُشيرًا إلى استعداده بعد الحصول على التصريح الطبي.

أخيرًا، أشار أنشيلوتي إلى الأجواء الإيجابية في الفريق والمودة التي يحظى بها من الجميع. وفي الوقت نفسه، حذر من اللحظات الصعبة المتوقعة في المستقبل، داعيًا إلى الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق النجاحات.

موعدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024

تم تحديد موعد المباراة بين رييال مدريد وغرناطة اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية. ستكون قناة beIN Sports HD 3 الناقلة لهذه المواجهة الرياضية المهمة، وسيقدم التعليق الرياضي المميز حفيظ دراجي لمتابعي الحدث. لا تفوتوا هذه المواجهة الحماسية وتشجعوا على فريقكم المفضل.