موعد مباراة بيراميدز أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق نواذيبو، مساء اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأزرق السماوي أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة بيراميدز أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نواذيبو، مساء اليوم السبت، على ستاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى أمام مازيمبي، بينما خسر فريق نواذيبو أمام صن داونز.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.