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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، لمواجهة نظيره فريق أسيك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أسيك أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة أسيك أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الوداد المغربي لمواجهة نظيره فريق أسيك، مساء اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.