نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي سيعمتد عليه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، في مواجهة فريق نواذيبو، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للأزرق السماوي في مواجهة نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى أمام مازيمبي، بينما خسر فريق نواذيبو أمام صن داونز.

موعد مباراة بيراميدز أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نواذيبو، مساء اليوم السبت، على ستاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نواذيبو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.