نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فايق يكشف كدة غياب عبد المنعم.. وحقيقة رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن كواليس إصابة عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحقيقة رحيلة عن جدران الاحمر.



وتعرض عبد المنعم لإصابة قوية في الكاحل، أثناء المران أمس ولم يستكمل التدريبات وغادر المران الذي أقيم على ملعب بنيامين مكابا بدر السلام.



وقام مدافع الأحمر، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، يظهر فيها قديمة المصابة معلقًا بـ “الحمد لله”.

وصرح إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور الثالثة"، قائلا: "حسب اراء الطبيب فإن عبد المنعم سيغيب لمدة من اسبوع إلى اسبوعين، وسيتم إجراء الفحص الطبي الكامل له سرعان رجوعه وعقب ذلك سيتم تحديد موعد غيابه بشكل رسمي".



وأكمل: "اصابه عبد المنعم التواء في الكاحل".



وعن رحيله: "الأهلي متمسك بعبد المنعم جدا وسيتم تعديل عقد اللاعب، وتمديده نظرا لأن العقد الحالي سينتهي في 2025".



واختتم حديثه: "وفقا لامكانياته، في حال وجود عرض رسمي من الخارج من الممكن أن يدرس الأهلي الموضوع وسيتم مناقشة هذا الامر".