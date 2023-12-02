نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم صلاح محسن ونيدفيد.. أبو مسلم يختار 6 لاعبين للرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا بد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار": "هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي لا بد من رحيلهم خلال الفترة القادمة، لأنهم لم يستطيعوا تقديم أي شئ للفريق".

وواصل: "لا بد من رحيل كل من خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وانتوني موديست وصلاح محسن عن الأهلي في الشتاء".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره يانج افريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.