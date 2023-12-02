موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا بهدف بينما تعادل برشلونة مع رايو فاليكانو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقاط.



موقف أتلتيكو مدريد وبرشلونة في جدول الدوري الإسباني



احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 77 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.



في حين احتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 88 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على إستاد لويس كومبانيس الأوليمبي معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.