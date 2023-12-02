نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مازيمبي أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق مازيمبي، نظيره فريق صن داونز، اليوم السبت 2 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق مازيمبي قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام فريق بيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز صن داونز على حساب نواذببو، بنتيجة بثلاثة أهداف دون رد.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مازيمبي وصن داونز عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، وهى الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

تُقام المباراة بين فريقي مازيمبي وصن داونز في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.