نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبحث عن فك عقدة ملعب دار السلام أمام يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية، أمام يانج أفريكانز وذلك في الجولة الثانية لدور مجموعات، بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المواجهة هي السابعة في تاريخ الفريقين، بعد ست مواجهات سابقة اخرها كان في عام 2016، جميعهم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قدم المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز

أولى المواجهات كانت في عام 2009، وتحديدا في دور 32 لينتصر المارد الأحمر ذهابا بثلاثية وإيابا بهدف وحيد.

وتكررت المواجهة عام 2014 في الدور ذاته، تلقى الاهلي الخسارة بهدف نظيف ذهابا، ليعود للفوز إيابا بالنتيجة ذاتها ويتأهل بركلات الجزاء.

وكانت اخر المواجهات عام 2016، في موسم شهد انطلاقة متراجعة للأهلي، ليتعادل بهدف لمثله، والفوز بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأحمر على حساب ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة ليحصد أولى النقاط الثلاث، مع صدراة المجموعة بعد خسارة شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.