تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز نظيره أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني مساء غد الأحد 3 ديسمبر 2023 على ملعب ملعب "مونتجويك الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

خط الوسط: أوريول روميو فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مساء غد الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.