تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برشلونة في المواجهة التي ستجمعهما غدًا الأحد 3-12-2023 على ملعب ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو،، أكسيل فيتسل، خوسيه ماريا خيمينيز، ناهويل مولينا.

خط الوسط: رودريجو ريكيلمي، كوكي، رودريجو دي بول، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة مساء غد الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.