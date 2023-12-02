مجلس المصري يشيد باقبال أعضاء النادي على الجمعية العمومية

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أحمد جودة - القاهرة -

عبر مجلس إدارة النادي المصري عن سعادة باقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي على حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي

أشاد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي بالاجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية للنادي لتيسير عملية التسجيل والتصويت على الميزانية للسادة الأعضاء في ظل الإشراف القضائي على الجمعية العمومية وكذلك اشراف الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة الأستاذ عبد الفتاح حافظ.

ونقل رجب عبد القادر إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي تحيات كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي والذي حالت ظروف اجراء سيادته لعملية جراحية بقدمه أول من أمس دون حضوره للجمعية العمومية.

أكد نائب رئيس النادي أن كامل أبو علي بدأ في التماثل للشفاء، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا لمجلس ادارة النادي لمتابعة كافة المستجدات داخل النادي.

