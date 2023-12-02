نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري.

قامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار اسماعيل حواس بإتمام كافة ترتيبات بدء الجمعية.

شارك في حضور الاجتماع من الجهة الإدارية ممثلة في الأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي.

هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.