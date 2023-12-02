نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. هذا الشخص وراء هزيمة النصر أمام الهلال في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي نادي النصر، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز ثلاثية الزعيم، سافيتش وهدفين للدبابة ميتروفيتش، في دقائق المباراة الأخيرة.

- اتهام لرئيس النصر بتحمل هزيمة الديربي

وذكر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن السبب الوحيد وراء هزيمة العالمي في الديربي بثلاثة أهداف نظيفة:" أن الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، بعد قراراته الأخيرة الغير مفهومة".

وتابع:" رغم تحقيق الفريق رقما مميزا بخوض 20 مباراة متتالية دون هزيمة، إلا أنه أصدر قرارا بحرمان اللاعبين من المكافآت".

واختتم:" هذا الشخص يجب إبعاده عن منصبه، وتحضير رمز وكادر جديد داخل الفريق، بعد القرارت العشوائية ظنا منه أنه سوف يوفر عدة ملايين من تلك القرارات".

