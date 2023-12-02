الرياضة

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الختامي

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أحمد جودة - القاهرة -  

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الختامي قبل مواجهة سوار الغيني.

الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة

ويأتي ذلك طبقًا للتعليمات الاتحاد الإفريقي السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران الختامي قبل كل مباراة.

يحتل نادي الزمالك المركز السابع برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الغد على ستاد السلام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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