تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - عُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.