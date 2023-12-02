نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال الليبي ومودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية بحضور أحمد شاكر المنسق الإعلامي وباقي مسؤولي الفريقين وحكم المباراة ومراقب المباراة.

وجاء ملخص الاجتماع الفني على النحو التالي ارتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر بالكامل ويرتدي حارس المرمى الزي الاخضر بينما يرتدي الهلال الليبي الزي الازرق بالكامل ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي.

ويختتم نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا ببنغازي استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والهلال الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الليبي لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

