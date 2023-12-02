نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية لـ "صبحي وفتوح والزناري" في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية تحت إشراف مخطط مدرب أحمال الفريق، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية بعد إنتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليهم من قبل مجلس الإدارة.

تدريبات بدنية لثلاثي الزمالك

وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية لمدة 30 دقيقة في صالة الجيمانيزيوم، اعقبها وحدة تدريبية بدنية وفنية لمدة 60 دقيقة داخل ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء.

والجدير بالذكر أن إيقاف الثلاثي "فتوح وصبحي والزناري" ينتهي يوم 7 ديسمبر المقبل، حيث بدأ الإيقاف يوم 7 نوفمبر الماضي"

