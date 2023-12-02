نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم في هامبورج.. سحب قرعة يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتابع محبي كرة القدم على مستوى العالم، اليوم السبت، قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي ستقام في مدينة هامبورغ الألمانية.

قائمة المتأهلين إلى "يورو 2024"

ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، إيطاليا، التشيك، سلوفينيا، كرواتيا.

وسيتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا، بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، وسيتم إجراء التصفيات في مارس، لتقليص الفرق الـ12 إلى الثلاثة الأخيرة، ليكتمل العدد إلى 24 منتخبًا.

ويقام حفل القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية فى مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

وسيتم تخصيص الفرق المتأهلة إلى أحد الوعائات الأربعة قبل إجراء القرعة، بناءً على نتائجها في مرحلة المجموعات المؤهلة.

وتم تصنيف ألمانيا المضيفة في الوعاء الأول، لكن لن يتم سحبها حيث تم اختيارها تلقائيًا في المجموعة الأولى.

ومن المرجح أن يتم وضع أفضل الفرق الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال في الوعاء الأول.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وتقام المباراة الافتتاحية على إستاد أليانز آرينا، والمباراة النهائية على الإستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية للمرة الثانية فقط في تاريخها بعد استضافة نسخة 1988، التي فازت هولندا بلقبها.

وسبق لألمانيا الفوز باللقب القاري ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996، لتكون الأكثر تتويجًا باللقب بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي اعتلى منصة التتويج في نسخ 1964 و2008 و2012.

وأحرز كل من المنتخبين الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين، مقابل مرة واحدة لكل من منتخبات روسيا، التشيك، البرتغال، هولندا، اليونان، والدنمارك.