نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر والقنوات الناقلة لها.



- موعد مباريات اليوم



الاخدود ضد الاتفاق 5:00.

الفتح ضد الطائي 5:00.

الشباب ضد التعاون 8:00.

الرائد ضد الوحدة 8:00.



- ترتيب الدوري السعودي



1- الهلال 41 نقطة

2- النصر 34 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- الاتحاد 28 نقطة

5- التعاون 25 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 23 نقطة

8- ضمك 21 نقطة

9- الفيحاء 19 نقطة

10- الوحدة 19 نقطة

11- الشباب 16 نقطة

12- الرياض 16 نقطة

13- الطائي 14 نقطة

14- الخليج 13 نقطة

15- أبها 13 نقطة

16- الاخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 8 نقاط

- هدافي الدوري السعودي

1- رونالدو 15 هدف

2- ميتروفيتش 13 هدف

3- نكودو 11 هدف

4- كريم بنزيما 9 أهداف

5- مالكوم 9 أهداف