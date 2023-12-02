عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل آرسنال لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: زنشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - تاكيهيرو توماسو.

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - تروسارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - خيسوس- جابريل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2 بتعليق "محمد بركات".