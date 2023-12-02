الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء على دكة البدلاء كلا من:-

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد.

ويمكنك مشاهدة بث مباشر ويانج أفريكانز | من هنـــا

 

ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي ويانج افريكانز في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضًا ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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