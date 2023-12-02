نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالمنعم جاهز لخوض نهائيات كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة اقتراب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الغياب عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقبلة.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، لإصابة خلال تدريبات الفريق أمس، الجمعة، فى تنزانيا، حيث جاءت إصابته عبارة عن التواء فى كاحل القدم.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت، بالجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط تخوف من غيابه عن مونديال الأندية في السعودية.

وأكد المصدر، أن اللاعب لا يشكو من إصابة قوية وتحتاج لخوض برنامج تأهيلي لمدة أسبوع، وسوف يتواجد مع بعثة المارد الأحمر التي تتجه إلى السعودية الأسبوع المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي.