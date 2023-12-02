نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة بيراميدز.. مازيمبي الكونغولي يفوز على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي مازيمبي الكونغولي وصن داونز ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بفوز مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد.

نتيجة المباراة

في الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 60 أحرز كلودي لوانزا الهدف الأول لنادي مازيمبي الكونغولي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مازيمبي الكونغولي إلي 3 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي صن داونز عند 3 نقاط في المركز الأول.

موعد مباراه مازيمبي الكونغولي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي لمواجهة نواذيبو الموريتاني ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب شيخ ولد بيديا بنواكشوط.