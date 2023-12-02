أكثر من 400 مشارك فـي سباق اختراق الضاحية بولاية وادي المعاول

تضمن أربع فئات وتكريم المراكز العشرة الأولى

كتب ـ محمد بن سالم المعولي:

شارك أكثر من 400 متسابق في سباق اختراق الضاحية بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، رعى السباق سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن سعيد بن عاران الشحري والي ولاية وادي المعاول وسعود بن سعيد المعولي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل الولاية. نظَّم السباق مكتب الوالي بالتعاون مع الفِرق الرياضية بالولاية ومركز شُرطة وادي المعاول ووحدة المهام الخاصة وهيئة الدفاع المَدني والإسعاف ومركز صحي وادي المعاول ودائرة بلدية وادي المعاول وجمعية المرأة العُمانية بالولاية وجمعية إحسان بجنوب الباطنة، وبإشراف الاتحاد العُماني لألعاب القوى ونادي الشباب.

انطلق السباق من قرية اللاجال بولاية وادي المعاول للمشاركين في الفئة الأولى لمسافة عشرة كيلومترات وقد بلغ عدد المشاركين 197 متسابقًا، كما شارك 40 متسابقًا في فئة ستة كيلومترات، بينما بلغ عدد المشاركين في فئة ثلاثة كيلومترات 80 متسابقًا، وفي فئة كيلو ونصف شارك 90 متسابقًا جميعهم من الفِرق الرياضية بولاية وادي المعاول. وتنافس جميع المشاركين في الفئات الأربع على المراكز العشرة الأولى.

وانتزع الصدارة في فئة (10) كيلومترات المتسابق مؤيد بن خلفان بن محمد الرواحي، حيث حصل على المركز الأول. بينما ذهب المركز الأول في فئة (6) كيلومترات للمتسابق سليمان بن راشد بن أحمد المعولي، كما فاز بالمركز الأول في فئة (3) كيلومترات المتسابق محمد بن خميس بن الشون المعولي. وجاء في المركز الأول في فئة (1.5) كيلو ونصف المتسابق تركي بن عبدالله الهشامي. وجاء في المراكز الثانية على التوالي في الفئات الأربع كُلٌّ من مازن بن منين الخصيبي، وزكريا بن محمد المعولي، وأحمد بن عبدالله المعولي، وسالم بن حمد الهشامي. وذهب المركز الثالث إلى خالد بن يحيى العوفي، وسعيد بن ناصر الهشامي، وحسن بن ياقوت المعولي، والمعتز بن خائف المعولي في الفئات الأربع على التوالي. وقد حصلوا على مبالغ مالية قيِّمة.

كذلك تمَّ توزيع الجوائز والهدايا للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في جميع الفئات، كما تمَّ تكريم اللجنة المنظِّمة والمشرِفة على السباق والحكام والجهات الراعية والداعمة والمساندة. كما تمَّ تقديم هدية تذكارية لسعادة راعي المناسبة. حظي سباق اختراق الضاحية بولاية وادي المعاول بدعم من الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، ومساهمة شركة المراعي وعمانتل وصيدلية مسقط وطيف التميز للتجارة العامة والأندلس هوم و إيه آر كيو ARQ للاستشارات الهندسية ومحال بوز للرياضة. كما أسهَمت شركة فجر قباء للحج والعمرة برحلة مجانية لأداء شعيرة العمرة لأكبر المتسابقين سنًّا.