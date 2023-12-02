إسدال الستار على فعاليات المهرجان السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة

اليوم .. وبرعاية وزيرة التربية والتعليم

تختتم صباح اليوم فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ويقام الحفل الختامي برعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. وشهد المهرجان منذ انطلاقته تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والمسابقات الرياضية، وندوة «ملهمون» ومعرض للفنون التشكيلية والضوئية، وسجَّلت الندوة تفاعلًا كبيرًا ومشاركة واسعة أكدت نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقيمت بفندق روزانا ندوة «ملهمون» والتي سلطت على الكثير من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناقشة 5 محاور، حيث تمثل المحور الأول حول تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية. أمَّا المحور الثاني فحمل عنوان «الممكنات الشمولية لإبراز قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة»، بينما تضمَّن المحور الثالث عنوان «مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠»، بينما حمل رابع المحاور شعار «تشر ثقافة تحقيق الإنجازات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة»، وآخر محاور الندوة حمل عنوان «الآفاق المستقبلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية».

مسابقات متنوعة

وشهدت فعاليات المهرجان إقامة سباقات متنوِّعة في ألعاب القوى وذلك بمضمار الملعب الرئيسي لمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر سجَّلت منافسة قوية، حيث تناوب في تتويج الفائزين المسابقات محمد بن أحمد بن سعيد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية والسَّيدة نائلة بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة الصم. واشتملت فعاليات الألعاب القوى على عدَّة مسابقات منها مسابقه الوثب الطويل الإعاقة الفكرية للفئة العمرية 16 – 21 عامًا وفي مسابقة الوثب الطويل الفئة العمرية 22 – 29 وفي منافسات 100 متر لفئة الإعاقة الفكرية من 16-21 عامًا، وكذلك سباق 100 متر لفئة الإعاقة الفكرية للفئة العمرية ٣٠ عامًا ومسابقة دفع الجلة لفئة الإعاقة البصرية ومسابقة دفع الجلة لفئة الشلل الدماغي ودفع الجلة لفئة الإعاقة الحركية، وفي مسابقة دفع الجلة سمعي للإناث، وفي مسابقة دفع الجلة لفئة الإعاقة الفكرية للمرحلة العمرية من 16-21 عامًا، ودفع الجلة لفئة الإعاقة الفكرية للمرحلة العمرية من 22-29 عامًا، ومنافسات دفع الجلة 30عامًا فما فوق.

وكذلك منافسات الجري، منها سباق لمسابقة 200 متر عدوًا للإعاقة الفكرية عمر 30 فما فوق، وسباق لمسابقة 200 متر للإعاقة البصرية، ومسابقة 200 متر للفئة العمرية من 16-21 عامًا، وسباق لمسابقة 200 متر الفئة العمرية 30 سنة، ومسابقة 200 متر للفئة العمرية من 12-15 عامًا، ومسابقة 200 متر للفئة العمرية من 22-29 عامًا، ومسابقة 200 متر فكري للفئة العمرية من 12-15 فكري، ومسابقة 200 متر فكري للفئة العمرية من 22-29، ومنافسات 50 مترًا عدوًا لفئة 16-21 فكرية ومنافسات 50 مترًا عدوًا لفئة 8-11 فكرية، ومنافسات 50 مترًا عدوًا لفئة الإعاقة السمعية، ومنافسات 50 مترًا عدوًا لفئة الإعاقة السمعية، ومنافسات 50 مترًا عدوًا لفئة الإعاقة البصرية، ومنافسات 50 مترًا عدوًا إناث، وفي منافسات 50 مترًا عدوًا فكري إناث من عمر 22-29، ومنافسات 200 متر عدوًا سمعي ذكور. كما أقيمت أيضًا عدَّة مسابقات في البوتشي لمختلف الفئات العمرية ومسابقة رمي القرص.