اتحاد اليد يتعاقد مع يحيى المعشري لقيادة منتخبنا الوطني للشباب للصالات

استعدادا للمشاركة فـي البطولات الخليجية والآسيوية تعاقد الاتحاد العُماني لكرة اليد مع المدرب الوطني يحيى المعشري لقيادة منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد للصالات. وقَّع عقد التعاقد معه الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد بحضور العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد .. وسوف يتولى المعشري قيادة المنتخب في دَوْرة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ابريل 2024، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستقام في شهر يونيو 2024م وسيكون الجهاز المعاون معه في هذه المهمة المدرب الوطني حسن المعمري مساعدًا وأحمد الجساسي إداريًّا، وإبراهيم الفوري أخصائي العلاج الطبيعي. وكان الجهاز الفني أعلن عن القائمة المختارة الأوَّلية التي ستدخل مرحلة الإعداد القادمة والمكوَّنة من 25 لاعبًا وهم: أحمد بن عياد المعشري ووجيه بن محمد البلوشي ومحمد بن جاسم المحرمي وحسين بن علي البلوشي ويزن بن يحيى البوسعيدي وزكريا بن يعقوب القاسمي ومحمد بن أنور البلوشي وفهد بن عياد المعشري وغسان بن نجيب المعشري وعصام بن عاصم البلوشي وسعيد بن محمد الحسني (السيب) ومحمد بن عادل الحسني وسعود بن نصر الحسني وحمد بن هلال الحسني ومازن بن عديم البطاشي ومحمد بن إبراهيم الحديدي وبشار بن سعيد الحسني والأيهم بن محمد الحسني ومأمون بن عادل الحسني (مسقط) وهاني بن مبارك الهاشمي والوارث بن خليفة المنذري وهود بن خلفان الزكواني وعبدالعزيز بن علي السيفي ولؤي بن علي السليماني (نزوى).

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