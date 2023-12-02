نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لاعبو الأبيض الموقفون بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على خلفية الأزمة التي حدثت قبل مواجهة زد ببطولة الدوري.

آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك

وأكد المصدر أن النية داخل النادي تتجه إلى مشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعية للأبيض خلال الفترة القادمة، وتحديدا عقب انتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليهم لمدة شهر والتي تنتهي في 7 ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن قرار مشاركة الثلاثي في المباريات بيد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مشيرا إلى أن عرضهم للبيع ليس له علاقة بمشاركته في المباريات من عدمه وخاصة وانهم مازالوا مرتبطين بعقد مع النادي لم ينتهي بعد.

وأضاف المصدر أن قرار مشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعية واحتمالية مشاركتهم في المباريات مع الزمالك، لن يغير قرار الإدارة من عرضهم للبيع.

وتابع المصدر أن الزمالك ينتظر وصول عروض رسمية بشأن الثلاثي من أجل مناقشتها تمهيدا لرحليهم خلال الميركاتو الشتوي القادم.