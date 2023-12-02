كلام نهائي.. الزمالك: حل القيد أولا والمدير الفني الأجنبي ثانيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، خارطة الطريق التي يسير عليها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بخصوص فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

الزمالك: حل القيد أولا والمدير الفني الأجنبي ثانيا

وأكد المصدر أن الشغل الشاغل داخل المجلس في الوقت الحالي، هو حل أزمة القيد سواء بالحصول على موافقة سبورتنج لشبونة لتقسيط المبلغ أو دفعه كاش، لرفع إيقاف القيد والتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف المصدر أن أولويات مجلس الإدارة محددة ومحسومة وهي، رفع القيد في المقام الأول، ثم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الأبيض خلفا لأوسوريو الذي رحل بالتراضي، ومن ثم التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة لم يستقر حتى الآن عن هوية المدير الفني الجديد في ظل وجود مفاضلة بين أكثر من سيرة ذاتية في الوقت الحالي على رأسهم التشيلي سييرا المدير الفني السابق لاتحاد جدة وموسيماني مدرب الوحدة السابق بجانب الألماني فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق، بجانب أكثر من سيرة ذاتية آخرى.