أحمد جودة - القاهرة - فوز الطيران وبنها وقليوب وتعادل المرج بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق الطيران على فريق شباب بطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد حسن توتا ومحمد حتاته.



- فوز فريق بنها على فريق ابو السعود بهدف دون رد سجله عبد الله عبد النبي.



-فوز فريق مركز شباب قليوب على فريق الماظه بهدف دون رد سجله عمرو مدحت.



- تعادل فريق شباب طوخ مع فريق البلاستيك بهدف لمثله حيث تقدم البلاستيك بهدف حسام عادل وتعادل شباب طوخ في الشوط الثاني.



- تعادل فريق المرج مع فريق المطرية بهدف لمثله حيث تقدم المرج بهدف أحمد ابو الذهب وتعادل المطرية من ركلة جزاء.



- تعادل فريق بهتيم مع فريق القناطر الخيريه بهدف لمثله تقدم بهتيم بهدف احمد ابراهيم وتعادل محمد شعبان للقناطر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق هليوبوليس مع فريق

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