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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند وبشتيل وصول وتعادل الإعلاميين وأطفيح بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

شهدت منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث فوز فريق دياموند على فريق ابو النمرس برباعية نظيفة.

حيث تقدم فريق دياموند بهدف دون رد في الشوط الأول سجله أحمد جعفر.

وفي الشوط الثاني أضاف شهاب شريف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وإدرك هشام صابر الهدف الثالث، واختتم الاهداف سيد مدبولي من ركلة جزاء.



- فوز فريق بشتيل على فريق منشية ناصر بهدفين مقابل هدف.



تقدم بشتيل بهدف محمود سعيد في الشوط الأول وتعادل أدهم هشام لناصر واستطاع فريق بشتيل من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.



- فوز فريق صول على فريق حدائق الاهرام بهدف دون رد.



- تعادل فريق أطفيح مع فريق أورانج بهدف لمثله تقدم اطفيح بهدف اسلام عبد الجواد في الشوط الأول وتعادل كهرباء لاورانج في الشوط الثاني.



- تعادل فريق حلوان العام مع فريق الإعلاميين سلبيًا.



- تعادل فريق الصيد مع فريق كاسكادا دون أهداف.



وتختتم الجوله يوم الاثنين بمباراة أسمنت حلوان مع المعادي.